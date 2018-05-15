Hizbullah lideri Nasrallah'tan füze açıklaması

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepelerine dönük füze saldırısının İsrail'in Suriye saldırılarına karşı verilen bir yanıt olduğunu söyledi. "Mesaj iletildi... Ne Suriye liderliği, ne Suriye ordusu, ne Suriye halkı ne de Suriye'nin müttefikleri, Suriye'ye dönük İsrail saldırılarını yanıtsız bırakmayacak. Verilecek en sert cevabı verecek."

Nasrallah, bu saldırıyla birlikte İsrail'e karşı mücadelede yeni bir evreye girildiğini belirtirken füze saldırısının Hizbullah tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dönük bir ifade kullanmadı.

Nasrallah, İsrail'in Suriye ve direniş eksenini artık karşılık görmeden vurmasının mümkün olmadığını söyleyerek, İsrail'in hava saldırıları aracılığıyla kayıplarının intikamını almayı amaçladığını söyleyen Nasrallah, 55 füzenin İsrail savunma sistemini aşarak hedefleri vurduğunu söyledi.

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