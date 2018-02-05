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Hollanda Büyükelçisini Türkiye'den geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Türkiye ile sürdürülen yumuşama adımlarına olumlu karşılık verilmediği gerekçesiyle Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in resmen geri çekildiğini açıkladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:45
Hollanda Büyükelçisini Türkiye'den geri çekti

Hollanda, Türkiye Büyükelçisini resmen geri çağırdı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde yer alan açıklamada, ikili ilişkilerden normalleşme sonucu alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hollanda ve Türkiye, yakın zamanda çeşitli seviyelerde görüşmeler gerçekleştirdi. Bu aşamada, bu görüşmeler ikili ilişkilerde normalleşme perspektifi sunmadı."

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra ise şunları söyledi: "Türkiye ile Hollanda arasında yapılan görüşmeler, ikili ilişkilerde yakınlaşma fırsatı sundu, fakat bunun gerçekleşmesi konusunda anlaşamadık. Bu sebeple, Hollanda hükümeti, 2017 Mart ayından beri Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldı. Hollanda'nın Türkiye'de büyükelçisi olmadığı sürece, Hollanda da Türkiye'nin ülkede büyükelçi görevlendirmesi için izin vermeyecek. Bu mesaj, The Hague'daki Türk maslahatgüzara iletildi."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HollandaAnkaraTürkiyeBüyükelci
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