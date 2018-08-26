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Hollanda'da kiliseler satılığa çıkarıldı

Hollanda'da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor

26 Ağustos 2018 Pazar 15:42
Hollanda'da kiliseler satılığa çıkarıldı

Hollanda'da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkede yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor. Müdavimsiz kalan birçok kilise ya restoran-bar ya da ev, işyeri veya kapalı oyun alanına dönüştürüldü.

Bazı binalar ise yıkılıyor. Hollanda'daki kilise binalarının geleceği konusunda bir tez hazırlayan araştırmacı Herman Wesselink'e göre 2030 yılına kadar yaklaşık bin kilise binası daha cemaatsizlik nedeniyle boş kalacak. Hollandalı araştırmacıya göre, bunun ana nedeni nüfus hareketliliği ile ilgili değişiklikler.

Hollanda'da halkın son 50 yıldır kiliseden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Wesselink, inançlı kilise cemaatinin giderek yaşlandığını ve yakın bir gelecekte biteceğini düşünüyor. Bundan 50 yıl önce 1968 yılında Hollanda'da 2 milyon 700 bin Katolik her hafta kiliseye gidiyordu.

2016 yılında bu sayı 173 bin kişiye düştü. 2030'da ise, sadece 63 bin kişinin kiliseye devam etmesi bekleniyor. Wesselink, bu nedenle gelecekte büyük şehirlerde birkaç kilisenin kalacağını ama küçük yerleşim yerlerindeki büyük ölçüde kapanıp satılacağını söylüyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, bu sadece Katoliklerin sorunu değil. Protestan kiliseleri de cemaatin azalması nedeniyle kapılarına kilit vuruyor. Ülkenin orta güney bölümünde yer alan Waalwijk kentindeki Sint-Clemens Kilisesi'nden Anton van Diessen, "Üzgünüm, kilisemiz satılık. Artık insanlar tanrıya inanmıyor" görüşünde.

Van Diesen, artık kiliselerin yakıt, sigorta ve bakım masraflarını ödeyemez hale geldiklerini söylüyor. Bazı kiliseler de, başka inançlar için ibadethane olmaya devam ediyor. Tıpkı Lahey'deki eski Protestan Thomas Kilisesi gibi...

Müslümanlar tarafından satın alınan kilise, şimdi cami olarak hizmet veriyor. Cami yöneticisi Robbert Muhammed Emin, yaptığı açıklamada, merkezi konumu ve iyi bir otoparka sahip binayı adlıkları için memnun olduğunu anlattı. 

Öte yandan Amsterdam, Rotterdam ve Lahey üçgenindeki büyük kentlerde kilise binası fiyatları 1.5-2 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Kimi bölgelerde ise 100 bin Euro'nun altında bile kilise binası satın almak mümkün.

HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 27.08.2018 00:00
Anahtar Kelimeler:
HollandaKilise
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