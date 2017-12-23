Hollanda'dan Türkiye'ye zeytin dalı

Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türkler ile yapmak istediği ziyarete izin vermemişti.

HABER MERKEZİ