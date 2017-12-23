Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Hollanda'dan Türkiye'ye zeytin dalı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen "soğuk" olduğunu belirterek, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:03
24 Okunma
Hollanda'dan Türkiye'ye zeytin dalı

Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türkler ile yapmak istediği ziyarete izin vermemişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HollandaMark RutteAnkaraTürkiyeAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail UNESCO'dan çekilecek
İsrail UNESCO'dan çekilecek
ABD'den Ukrayna hamlesi
ABD'den Ukrayna hamlesi
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Danimarka'da cami sayısı arttı
Danimarka'da cami sayısı arttı
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim