Hollanda polisine ateş izni verilmiş

Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandı. Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın korumaları ateş edebilirdi." iddiasında bulundu.



Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti." diye konuştu.



Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Rutte ‘yaptırımlar yersiz’ dedi

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'nin açıkladığı yaptırımların çok da kötü olmadığını söyledi. Rutte yaşanan olaylarda Hollanda'nın öfkelenmesi için daha fazla neden olduğunu belirtti. Hollanda seçimlerine bir gün kala Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz zirve yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte kriz nedeniyle Türkiye'nin bazı tedbirler alacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin uygulayacağı yaptırımların "çok da kötü olmadığını", Hollanda'nın kızmak için daha fazla nedeni bulunduğunu söyledi. Yaptırımların "yersiz" olduğunu belirten Rutte, "Diğer taraftan, haftasonu olanlarla ilgili bizim çok öfkeli olmak için nedenlerimiz varken Türkiye'nin yaptırımlardan bahsetmesini tuhaf buluyorum" diye konuştu.

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