Hollanda’da 150 gündür hükümet kurulamadı

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) uzun bir tatil arasından sonra müzakereler için yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört partinin müzakereler için istekli olduğunu fakat hükümetin kurulmasının Ekim ayının başını bulabileceğini söyledi. Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimler sonuçlarına göre hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Siyasi uzmanlar, ülkede her yıl Eylül ayının üçüncü salı günü yapılan bütçenin geçici hükümetle yapılması bekleniyor.