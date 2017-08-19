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Hükümet kapanabilir

Amerikalı finans devi Goldman Sachs, ülkede federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle geçici ‘kapanma’ olasılığının, Başkan Donald Trump’a yönelik desteğin azalmasına bağlı olarak yüzde 50’ye yükseldiğini öngördü

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Hükümet kapanabilir

Goldman Sachs'in yayınladığı rapora göre, Amerikan federal hükümetinin 2018 mali yılının başlamasının ardından geçici kapanma ihtimali yüzde 50'ye yükseldi. Raporda, Trump'a yönelik desteğin, Virginia'da geçen hafta sonu yaşanan şiddet olaylarından ırkçı grupları sorumlu tutmaması nedeniyle düşmesinin, yönetimin bu yılki programını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu. "Başkan Trump'a yönelik destek oranı, şu anda daha önceki hiçbir başkanın ilk yılında görmediği seviyelere geriledi ve düşmeye devam ediyor." ifadesi kullanılan raporda, "Düşük destek oranları yasama faaliyetlerine yönelik riskleri artıyor. Bu nedenle, federal hükümetin kısa bir süreliğine kapanma ihtimalinin yüzde 50'ye çıktığını öngörüyoruz." değerlendirmesi yer aldı. Raporda, ülkede yaşanan siyasi çalkantıların, Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden vergi reformuna yönelik riskleri de arttırdığı iddia edildi. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Partinin vergi reformu konusunda şu ana kadar fazla yol alamadığı belirtilen raporda, "ekim ayına kadar elle tutulur ilerleme sağlanmazsa, vergi reformunun gerçekleşmesinin riske gireceği" öngörüsünde bulunuldu. Bütçe krizleri, bugüne kadar federal hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden oldu. 

Bütçe üzerinde mutabakata varılamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı. 
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