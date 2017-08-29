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Humus-Hama yolu konvoylara açıldı

Rus yetkililerin Suriye'nin Humus ve Hama kentleri arasında yer alan karayolunun insani yardım konvoylarına açılması konusunda muhaliflerle anlaşmaya vardığı belirtildi

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Humus-Hama yolu konvoylara açıldı

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinden Aleksandr Vyaznikov, Humus-Hama karayolunun insani yardım taşıyan konvoyların geçişine açıldığını söyledi. Vyaznikov'un anlattığına göre, bu karayolu üzerinden ilk olarak 48 tırdan oluşan bir BM konvoyu El Rastan kentine yardım ulaştırdı. Bir süre önce Rus yetkililer, Humus'ta bir gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması ve denetimlerinde yer alan alanlardaki sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda muhaliflerle anlaşmıştı. Bunun karşılığında muhalif gruplar da Humus-Hama yolundan çekilecekti. DIŞ HABERLER

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