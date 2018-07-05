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Hürmüz üzerinden tehditler başladı

Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, "ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararası hukukun serbest ticarete izin verdiği her yerde seyrüsefer özgürlüğünü savunmaya hazırdır" dedi

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:39
Hürmüz üzerinden tehditler başladı

ABD, İran'ın petrol ihracatına ambargo uygulanması halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğu mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri'nin İran'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Urban, "ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararası hukukun serbest ticarete izin verdiği her yerde seyrüsefer özgürlüğünü savunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevseri, yaptığı açıklamada "İran petrolünün ihracatı engellenirse Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz. Dünya petrolünün yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var.

ABD'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır." demişti. Ruhani de  açıklamasında, ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde yaptırım uygulama hazırlıklarına tepki göstererek, "ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz.' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ruhani'nin sözleri, Basra Körfezi'nin petrol ticaretine kapatılacağına dair üstü kapalı tehdit olarak algılanmıştı. Ruhani'nin ardından İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de İran'ın petrol satışlarının ABD tarafından yasaklanması halinde bölgedeki petrol ticaretini engelleyeceklerini ifade etmişti.

İran içerden de karıştırılıyor

Öte yandan İran'ı karıştırmak isteyen eller, tetik çekmeye başladılar. İran'da Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini söyledi. Bolag, Terşabi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.
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