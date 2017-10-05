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İbadi'den Peşmerge'ye çağrı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Peşmerge'ye Irak ordusuyla birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:21
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İbadi'den Peşmerge'ye çağrı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, düzenlenen ortak basın toplantısında Peşmerge bölgesi ile silahlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

Peşmergenin tartışmalı bölgelerde Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışması için çağrıda bulunan İbadi, "Peşmerge'ye, vatandaşların güvenliğini garanti altına almak ve böylece bu bölgeleri tekrar inşa edebilmek için, federal yetkililerin otoritesi altında Irak güçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

İbadi, Kürt vatandaşların isteklerine saygı duyduğunu belirterek, "Birlikte çalışmalıyız ve federal hükümetin otoritesi tüm bölgelere doğru genişlemeli. Peşmerge'ye Irak Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği yapması talebinde bulunuyorum. Musul'da olduğu gibi" diye konuştu. Fransa'nın istikrarı ve Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Macron, ‘ulusal uzlaşma ve kapsayıcı yönetimin' önemine vurgu yaptı. Macron, diyaloğun tek yol olduğunu belirterek, "Fransa arabuluculuğa aktif olarak katkı sağlamaya hazır" diye konuştu.

Irak, Havice'yi kurtardı

Öte yandan Irak ordusu, polis ve Haşdi Şabi milislerinin katıldığı askeri operasyonu yöneten General Abdül Emir Yarallah, Kerkük yakınlarındaki Havice kasabasının IŞİD’den “tamamen kurtarıldığını” ilan etti.

Irak ordusu yaklaşık bir ay önce IŞİD’in kontrolündeki Havice’yi ele geçirmek için ülkenin kuzeybatısında büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu süre içinde BM’nin tahminlerine göre Havice'den yaklaşık 12 bin 500 kişi kaçtı. Kasabada şu an 78 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
IbadiPeşmergeCumhurbaşkanıIrakHavice
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