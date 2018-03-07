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İbadi'den Peşmergeye taviz yok

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur maaşlarının 21 Mart'taki Nevruz Bayramı öncesi ödeneceğini ifade ederek, "Listeler üzerindeki detaylı incelemeler devam ediyor. Bölgesel yönetimdeki memurların sayısı hakkında elimizde bilgi yok" dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:23
İbadi'den Peşmergeye taviz yok

Irak merkezi hükümeti tarafından 29 Eylül 2017'de uluslararası uçak seferlerine kapatılan Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına da değinen İbadi, "Bu, herhangi bir cezalandırma veya intikam değil ancak anayasanın uygulamaya konulmasıdır" dedi.

İbadi, IKBY'deki havalimanlarının uluslararası uçuşlara açılması için Erbil yönetimine bazı şartları olduğunu söyleyerek, şunları söyledi: "Şartların başında havalimanları dahil olmak üzere sınır kapılarının kontrolünün Irak merkezi hükümetine devredilmesi geliyor. Talep ettiğimiz gibi, IKBY'deki tüm uluslararası sınır kapıları Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçecek. Vilayetlerin kendi yetkisi, merkezi hükümetin ise farklı yetkileri vardır. Bu yetkilerin dengelenmesi ve anayasaya göre hareket edilmesi gerekiyor. Havalimanları konusunda son aşamaya gelindi ve inşallah kısa süre içerisinde açılacak."

Anahtar Kelimeler:
IbadiIrakPeşmerge
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