İbadi yasakları gevşetiyor

Irak'ta Peşmerge bölgesindeki Demokrasi ve Adalet İçin Koalisyon Başkanı Berhem Salih'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede İbadi, "29 Eylül 2017'den bu yana Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının 21 Mart'taki Nevruz Bayramı öncesinde kaldırılacağını" söyledi. İbadi ayrıca "IKBY'deki Eğitim ve Sağlık bakanlıkları bünyesinde görev yapan memurların maaşlarının da en kısa zamanda gönderileceğini" ifade etti.

Irak Başbakanı İbadi, geçen salı günü başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "IKBY'deki bazı memur maaşlarını Nevruz Bayramı'ndan önce göndereceklerini ve havalimanlarının da en kısa zamanda açılacağını" duyurmuştu. Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç ettiği gerekçesiyle bütçe kesintisi uyguladığı Erbil'e memur maaşlarını da göndermiyor.

Bağdat ile Erbil arasındaki bütçe krizi devam ederken, Irak merkezi hükümeti IKBY'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumu sonrası Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı uyguluyor.

AA