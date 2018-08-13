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İdlib'de can kaybı artıyor

Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. Ölenlerin en az 17'sinin çocuk olduğu belirtildi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:53
İdlib'de can kaybı artıyor

Suriye'de Pazar günü İdlib vilayetinin Sermada ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 69'a yükseldiği bildirildi.  Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasında, Türkiye sınırına yakın ilçedeki silah deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında en az 17 çocuk ve 14 kadın olduğu bilgisi verildi.

"Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriyeli sivil savunma ekibi, 17 yaralının enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın meydana geldiği deponun, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam grubuna yakın bir silah tüccarı tarafından kullanıldığını bildirmişti.

Gözlemevi, ölenlerin çoğunun, Humus'tan İdlib'e gelmek zorunda kalan Heyet Tahrir Şam mensuplarının aile bireyleri olduğunu belirtmişti.

İdlib, Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son kale konumunda. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'yı muhaliflerin elinden geri almalarının ardından, ordunun bir sonraki hedefinin İdlib olacağını açıklamıştı.

Öte yandan Eli kulağındaki operasyon öncesi İdlib'deki sivillerin hükümetin kontrolündeki bölgelere tahliyesi içi Ebu Duhur üzerinden insani koridor açıldı. Bu koridorun ne kadar işlevsel olduğu net değil.

Buna paralel olarak Lazkiye'nin kuzeydoğusu ile Hama'nın kuzeybatısından İdlib'e yönelik askeri kıskaç başlatıldı. Yerel kaynaklara göre Kaplan Birlikleri ve Dördüncü Tank Tugayı, Türk askerlerinin konuşlandığı çemberin güney ucuna doğru kaydırıldı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriye
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