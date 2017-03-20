IFRC’den yardım çağrısı

Cox’s Bazar kasabasındaki sığınmacı kampına geçen Arakanlıların plansız ve kötü şartlarda yaşadığına işaret edilen açıklamada, yeni gelen 25 bin sığınmacının temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 3,2 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi. IFRC açıklamasında, son 30 yılda Myanmar’dan 300 bin ila 500 bin arasında Müslümanın Bangladeş’e geçtiğine, Cox’s Bazar’a bağlı Ukhiya ve Teknaf bölgelerinde 33 bin sığınmacının kötü şartlara sahip geçici kamplarda yaşamak zorunda kaldığına değinildi. Bangladeş’teki IFRC Başkanı Azmat Ulla, ülkesindeki sığınmacıların çok zor şartlarda yaşadığını aktararak, “Birçoğu düzenli sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor. Ayrıca yeterince gıda ve beslenme imkânlarından da yoksunlar. Barınma sorunu da bir diğer önemli konu çünkü sığınmacılar insani standartların çok altındaki geçici yapılarda yaşıyor.” ifadesini kullandı. AA