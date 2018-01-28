İki Bakan Soçi'yi görüştü

Rusya'dan yapılan açıklamada, ‘iki bakanın Soçi'de 29-30 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapılan hazırlıklar bağlamında bu etkinliğin organizasyon ve düzenlenmesinin nihai yönleriyle ilgili ayrıntılı fikir paylaşımında bulundukları' vurgulandı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürtlerin 29-30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde olacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de gerçekleştirilecek kongreye 1600 kişiyi davet etti.

En son olarak kongrenin davetiyeleri ilgili taraflara gönderilmişti.

Davetiye mektubunda, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtilmişti.

HABER MERKEZİ