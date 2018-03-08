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İki ülke arasında 'sinir' krizi

İngiltere'de bilinci kapalı bir şekilde bulunan eski Rus ajanının sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi. Rusya ise İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapan Skripal’in zehirlenmesinde rolü olmadığını açıkladı

08 Mart 2018 Perşembe 16:27
İki ülke arasında 'sinir' krizi

İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının maruz kaldığı maddenin, sinir sistemini etkileyen bir kimyasal olduğunu açıkladı. Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley ile İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dame Sally Davies, olaya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili gazetecileri bilgilendirdi. Olayın 'cinayete teşebbüs olarak ele alındığını' belirten Rowley, baba-kızın maruz kaldığı maddenin sinir sistemini etkileyen bir kimyasal olduğunu söyledi.

Yoğun bakımdalar

Bu arada olay yerine ilk ulaşan polis memurunun da yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, geçtiğimiz Pazar akşamı İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 'ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde' kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın hastanede yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, olayda herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde 'güçlü' karşılık vereceklerini söylemişti. Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

İngiltere adına casusuluk yapıyor

Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.
Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü. DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
IngiltereSinir GazıRusyaCasuslukABD
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