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İklime bir haller oluyor

Dünyanın en soğuk ülkelerinden Kanada'da Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle ölenlerin sayısı 54’e yükseldi

08 Temmuz 2018 Pazar 17:36
İklime bir haller oluyor

Montreal Halk Sağlığı Direktörü Dr. Mylene Drouin, Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden ölenlerin sayısının 54’e yükseldiğini söyledi. Sadece Montreal’de aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısının 33’e yükseldiğini belirten Drouin, geri kalan 21 ölüm vakasının çevre şehirlerde kaydedildiğini ifade etti.

Drouin, ölenlerin yüzde 60’ının yalnız yaşayan yaşlılar olduğunu, bu kişilerin evlerinde soğutma sistemi ya da klima bulunmadığını söyledi. Quebec Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların, binaların içindeki ısı birikiminden olumsuz etkilendiği belirtildi. Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Quebec eyaleti genelindeki sıcak hava alarmını kaldırarak hava şartlarının iki gün içinde mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini duyurdu.
AA

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