İlaç devine rekor ceza

Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson ürünleri yüzünden kansere yakalandığını iddia eden kadınların açtığı davayı kaybetti. Şirket yaklaşık 4.7 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edildi. Amerikan ilaç sanayinin önde gelen holdinglerinden Johnson and Johnson, vücut bakımında kullanılan ürünleri kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davada milyarlarca dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunan şirket 4.7 milyar dolar tutarında ceza ve tazminat ödeyecek. Yumurtalık kanserine yakalanan 22 kadın tarafından mahkemeye verilmişti. Davacılar şirketin ‘Baby Powder' marka pudrasının hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla dava açmış ve Amerikan şirketini ürünlerinin yan etkilerini gizlemekle suçlamışlardı.

Davacıların avukatı Mark Lanier, şirketin 40 yıldır kanıtları örtbas ettiğini savundu. Davacılardan altısı kanser nedeniyle hayatını kaybetti. DIŞ HABERLER