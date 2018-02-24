Ilılmlı muhaliften sıfır ABD silahları

CNN’in aktardığı habere göre ABD’nin Suriye’deki sözde “ılımlı” müttefiklerine temin ettiği silahlar, internette satışa sunuluyor. Konuyla ilgili araştırmaları sırasında CNN muhabirleri, seri numarası oldukça net olan bir M16 tüfeğinin satışına denk geliyor.

Numara, silahın ABD tarafından temin edildiğini gösteriyor. Habere göre silah, şifreli bir mesajlaşma programı üzerinden İdlib’te yaşayan bir kişi tarafından satışa sunulmuş.

Gazeteci olduklarını bilmediği CNN muhabirlerine satıcı, silahın ABD’nin 42 milyon dolar harcayarak eğittiği ve donattığı “30. Bölük”ten çıkmış olduğunu söyledi.

Seri numarası takip edildiğinde bahsi geçen M16’nın, ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki FN Manufacturing isimli bir firma tarafından üretilmiş olduğu tespit edilmiş.

Teröristlerin satışa sunduğu silahlar bununla da sınırlı değil. Ağır makinalı tüfekler, termal keskin nişancı dürbünleri ve bomba atarların da satışı yapılıyor.

HABER MERKEZİ