'İlk silahlar ateşlendi'

Alman medyasına konuşan Azevedo, "durumun son derece ciddi olduğunu" belirterek "ticaret savaşında ilk silahların ateşlendiği" kanaatinde olduğunu söyledi. Azevedo anlaşmazlığın tırmandırılmasının dünya ekonomisine ciddi etkide bulunacağını, bütün ülkelerde istihdam ve büyüme kaybına yol açıp en çok yoksul kesimleri mağdur edeceğini dile getirdi.

Çin ve ABD aralarındaki ticari anlaşmazlığı tırmandırmış ve karşılıklı olarak diğer ülkenin mallarına zamlı gümrük tarifesi uygulanacağını duyurmuştu. DTÖ Başkanı'nın krizin büyümesi dolayısıyla dile getirdiği eleştiriler bunlarla sınırlı kalmıyor.

Sorunların çözümü için katkıda bulunmada bütün dünya devletlerine sorumluluk düştüğünü vurgulayan Azevedo "dünyayı ticaret savaşına sürükleyebilecek önlemler almak kadar, bu gelişme karşısında ses çıkarmamanın da zarar verebileceğini" ifade etti. Azevedo, DTÖ'nün başlıca işlevleri sayılan ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevinin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

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