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İmran Han resmen başbakan adayı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin kazananı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Genel Başkan İmran Han'ı resmen başbakan adayı olarak açıkladı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:49
İmran Han resmen başbakan adayı

PTI Genel Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureşi, yaptığı basın toplantısında, partinin oy birliğiyle Han'ı başbakan adayı olarak meclise sunacaklarını söyledi. Gerekli salt çoğunluğa sahip olmayan PTI'nın, koalisyon ve destek görüşmeleri sonucunda yeterli sayıya ulaştığını söyleyen Kureşi, Han'ın mecliste başbakan seçileceğini ifade etti.

Kureşi, 116 sandalye kazanan partisinin, meclise giren bazı partiler ve bağımsızların desteğini aldığını belirterek, "Son olarak 9 bağımsız adayın da desteğiyle 125 oy sayısına ulaştık. Muhalefette yer alan partiler ile dini azınlıklar ve kadınlara ayrılan sandalyelerin de eklenmesiyle 174 sayısına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Meclis başkanı ve yardımcısı için ise henüz bir isim belirlenmediğini kaydeden Kureşi, bu isimlerin Han tarafından belirleneceğini de sözlerine ekledi. Pakistan'da meclise giren diğer partiler ise "Büyük Muhalefet İttifakı" adıyla bir araya gelerek başbakanlık, meclis başkanlığı ve yardımcılığı için ortak aday belirleyeceklerini açıkladı.

Muhalefet ittifakında ülkeyi son 40 yıldır yönetmiş iki parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) yanı sıra 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ve Belucistan Ulusal Partisi de bulunuyor. İktidar ve muhalefet bloğuna meclis dışında kalan partiler de destek veriyor.
AA

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