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İngiliz bakan 'hata yaptık' dedi

İngiltere Çevre Bakanı Gove, AB’de kalınması halinde Türkiye’den büyük göç alacaklarına yönelik kampanya yapmanın hata olduğunu kabul etti

17 Temmuz 2018 Salı 16:39
İngiliz bakan 'hata yaptık' dedi

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Michael Gove, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum kampanyasında Türkiye’yi gündeme getirme biçimiyle ilgili özeleştiri yaptı. Brexit referandumu ile sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerin ele alındığı, gazeteci-yazar Tom Baldwin'in “Ctrl Alt Delete” adlı kitabında, referandumda İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden olan Gove ile yapılmış bir röportaja da yer verildi.

İngiltere’nin AB’de kalması halinde Türkiye’den büyük göç alacağı şeklindeki iddiasının hatırlatılması ve o dönem "seçmenin düşük duygularına hitap etmiş olmaktan" memnun olup olmadığının sorulması üzerine Gove, “Neden söz ettiğinizi biliyorum. Evet. Kampanya sadece bana bırakılsaydı başka türlü olurdu.” yanıtını verdi. Geriye doğru bakıp her şeyi doğru yapıp yapmadıklarını düşündüğünü belirten Gove, “Her şeyi mutlak bir şekilde doğru yapmadığımıza dair bir his taşıyorum.

Zor bir iş.” değerlendirmesinde bulundu. Gove, Brexit referandumuna giden süreçte yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin de aralarında olduğu 4 ülkenin AB’ye girmesi halinde İngiltere’nin birkaç yıl içinde 5 milyondan daha fazla yeni göçmen alacağını iddia etmişti.

Gove bir diğer açıklamasında da “77 milyon Türk'e vizesiz seyahat hakkı vermek ve Irak, İran ve Suriye'ye sınırsız bir alan açmak, terörün artığı bu dönemde nasıl bizim çıkarımıza olabilir görmekte zorlanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
AA

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