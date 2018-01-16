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İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

16 Ocak 2018 Salı 14:01
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İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'

Erdoğan, Çarşamba günü yapılacak MGK'dan bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise "Onu oradan beklersen yanlış olur" cevabını verdi.

Türkiye’nin NATO’nun bir üyesi olarak ‘Orta Doğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini’ savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de ateş ile oynuyor” cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan’ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi durumunda iki müttefik olan Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

‘Erdoğan, Suriye’ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli’ ifadesinin kullanıldığı yazıda, “Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, onların federal bir Suriye’ye entegre olmaları için ilk adım" ifadeleri kullanıldı.

Operasyona ÖSO da katılacak

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. "Afrin'e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben her zaman ne diyorum? 'Bir gece ansızın.' Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısısızdır. Bir gece..." dedi.

Erdoğan, Çarşamba günü yapılacak MGK'dan bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise "Onu oradan beklersen yanlış olur" cevabını verdi.

"Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi: "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması orada bize gönül veren, Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde... Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
TimesErdoğanCumhurbaşkanıSuriyeTSKTrump
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