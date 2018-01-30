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İngiltere'den AB'ye acı reçete

Avrupa Birliği, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasındaki geçiş sürecine ilişkin kuralları karara bağladı. Bu sürede İngiltere’nin AB yasalarına uyması, ama söz hakkının olmaması öngörülüyor.

30 Ocak 2018 Salı 12:21
İngiltere'den AB'ye acı reçete

AB'nin ilgili bakanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan Genel İşler Konseyi toplantısında, İngiltere'nin Mart 2019'da ayrılmasından sonraki geçiş sürecine ilişkin kurallar karara bağlandı.

Baş müzakereci Michel Barnier, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Şimdi bu karmaşık ve alışılmadık müzakerelerin ikinci evresine başlayabiliriz” dedi.

Barnier, Londra'ya da AB ile gelecekteki ortaklığın nasıl olacağına dair en kısa zamanda yanıt verme çağrısında bulundu. Alınan kararda, İngiltere'nin AB'nin tüm yasa ve düzenlemeleri ile Avrupa Adalet Divanı'nın bütün kararlarına uyması, ancak söz hakkının olmaması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra geçiş sürecinde İngiltere, AB iç piyasası ve gümrük birliğine dâhil olacak. Büyük Britanya ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğini belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Bu nedenle de İngiltere'nin 2019 Mart'ında AB'den çıkmasının ardından taraflar arasındaki ticaretin gümrük vergileri ve kontrollerle engellenmemesi hedefleniyor.

Alınan karara göre, İngiltere'nin geçiş sürecinde üçüncü ülkeler ile ticari anlaşmalar yapması hâlinde ise AB ülkelerinin onayı gerekecek.

Geçiş sürecinde diğer AB ülkelerinden İngiltere'ye göçün sınırlanması da mümkün olmayacak. İngiltere Başbakanı Therasa May, geçiş sürecinin Mart 2021'e kadar yaklaşık iki yıl sürmesini önermişti. Ancak AB bakanlarının aldığı kararda, geçiş sürecinin "31 Aralık 2020'yi aşmaması” gerektiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
IngiltereABAvrupa Birliği
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