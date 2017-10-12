İngiltere'den NAFTA hamlesi

İngiliz medyası, Brexit sonrası ticaret anlaşması yapılamaması durumunda Londra’nın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ile ticari ittifak kuracağını öne sürdü. Kaynak gösterilmeyen iddialara göre İngiliz bakanların Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) katılmak istedikleri savunuldu.

2019 mart ayına değin AB ile anlaşma yapılamaması durumunda NAFTA’nın iyice öne çıkacağı öne sürüldü. Konuyla ilgili soruları cevaplayan İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı Sözcüsü, “İngiltere ve Avrupa için geçerli bir anlaşmaya ulaşacağımızdan eminiz. Ancak, her olasılığa hazır olmak hükümet olarak bizim sorumluluğumuz ve yaptığımız da bu” dedi.

İngiltere’nin katılmayı planladığı öne sürülen ticari birliği oluşturan üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası toplamı 17.2 trilyon Sterlin ile AB’den yaklaşık 2 trilyon Sterlin daha fazla. HABER MERKEZİ