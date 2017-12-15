İngiltere: Rusya interneti kesebilir

Peach'e göre iletişim hatlarının korunması, İngiltere ve NATO'nun önceliği olmalı. Orgeneral Stuart Peach, Londra'da Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, su altı kablolarının kesilmesi veya zarar görmesi durumunda, ekonominin 'derhal ve potansiyel olarak felakete yol açacak şekilde' darbe alacağını vurguladı.

Stuart Peach, Rus donanmasının hem konvansiyonel hem de nükleer denizaltılarını ve gemilerini modernleştirdiğine dikkat çekti.

Peach, deniz altındaki iletişim hatlarını koruma misyonunun NATO için ne kadar önemli olduğunu anlamanın 'çok çok önemli olduğunu' vurguladı. Deniz altında dünya genelinde 877 bin 121 kilometre uzunluğunda kablo bulunuyor.

Su altındaki internet kabloları, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlıyor. Policy Exchange adlı düşünce kuruluşunun geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapora göre, su altı kablo şebekesi 213 bağımsız kablo sisteminden oluşuyor. Ancak rapora göre, kablolar resmen herhangi bir ülkeye ait olmadığı için uluslararası hukukta güçlü bir koruması yok.

Buna karşın, küresel iletişimin yüzde 97'si ve günlük 10 trilyon doları bulan mali işlemler, su altındaki kablolar üzerinden yapılıyor.

Düşünce kuruluşunun raporun sonuç bölümünde, "Deniz altındaki kaplolar, günümüzün altyapı sisteminin vazgeçilemez bir parçası, çağdaş yaşamımız ve dijital ekonomi için hayati önemde. Ancak buna karşın, korunmaları çok yetersiz ve hem karadan hem de karadan düşman devletler ve teröristlerin saldırısına karşı çok korunmasız" görüşünü seslendirmişti.

HABER MERKEZİ