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İngiltere uçak gemisi su alıyor

İngiltere’nin 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in pervane milindeki hata nedeniyle su aldığı ortaya çıktı.

19 Aralık 2017 Salı 11:49
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İngiltere uçak gemisi su alıyor

İngiliz donanması, pervane milindeki sorun nedeniyle su alan HMS Queen Elizabeth’in denizdeki testlerine ara verilerek tamire alınacağını belirtti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, haziran ayında suya indirilen ve testlerine başlanan gemideki sorunun donanma için utanç verici olduğu vurgulandı.

Başbakan Theresa May, İngiltere'de inşa edilen en büyük gemi olarak nitelendirilen 280 metre uzunluğundaki ve 65 bin ton ağırlığındaki HMS Queen Elizabeth için “Büyük denizci bir milletin sembolü” ifadesini kullanmıştı. 

May, uçak gemisinin ülkesinin gemi inşa ve tasarım yeteneğinin gerçek bir göstergesi olduğunu söylemişti. Yapımında 10 bine yakın kişinin rol aldığı ve yaklaşık 3 milyar sterline mal olan uçak gemisi, 26 Haziran’da Rosyth Tersanesi'nden denize indirilmişti.

700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth’in 2018 itibariyle uçuş testlerine başlaması öngörülüyordu.

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