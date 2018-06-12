Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95307
ALTIN
190.857
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1294
EURO
5.3832

İngiltere’den Rusya’ya G8 şartı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın G8’e geri dönmek için 'uyması gereken şartları' açıkladı

12 Haziran 2018 Salı 18:06
İngiltere’den Rusya’ya G8 şartı

Parlamentoda konuşan May, G8'in G7'ye dönüşmesinin "kayda değer sebepleri" olduğunu belirterek, "Rusya'nın masaya dönme olasılığına dair tartışmalar, Rusya (Kırım'a yönelik) tutumunu değiştirmediği sürece havada kalacak" dedi.ABD Başbakanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında, Rusya'nın bu toplantıda bulunması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözleri, diğer liderler tarafından sert eleştiriyle karşılanmıştı.

Sadece İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Rusya'nın G8'e geri alınmasının herkesin çıkarına olduğunu açıklamıştı. Ekonomisi en gelişmiş ülkelerden oluşan G8, 2014'te Ukrayna/Kırım krizi gerekçe göstererek Rusya'nın üyeliğinin askıya almış ve G8, G7'ye dönüşmüştü.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman ihracatçısı tedirgin
Alman ihracatçısı tedirgin
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
AB vatandaşlarının evleri kalabalık
Katar haklı bulundu
Katar haklı bulundu
İran ve ABD arasında çatışma riski
İran ve ABD arasında çatışma riski
İspanya sığınmacılara kapısını açtı
İspanya sığınmacılara kapısını açtı
SIS'e terör güncellemesi
SIS'e terör güncellemesi
İtalya PKK'ya destek gönderdi
İtalya PKK'ya destek gönderdi
İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı
İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Yurt dışı seçmenden rekor katılım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim