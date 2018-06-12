İngiltere’den Rusya’ya G8 şartı

Parlamentoda konuşan May, G8'in G7'ye dönüşmesinin "kayda değer sebepleri" olduğunu belirterek, "Rusya'nın masaya dönme olasılığına dair tartışmalar, Rusya (Kırım'a yönelik) tutumunu değiştirmediği sürece havada kalacak" dedi.ABD Başbakanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında, Rusya'nın bu toplantıda bulunması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözleri, diğer liderler tarafından sert eleştiriyle karşılanmıştı.

Sadece İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Rusya'nın G8'e geri alınmasının herkesin çıkarına olduğunu açıklamıştı. Ekonomisi en gelişmiş ülkelerden oluşan G8, 2014'te Ukrayna/Kırım krizi gerekçe göstererek Rusya'nın üyeliğinin askıya almış ve G8, G7'ye dönüşmüştü.

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