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İnsani yardım ihtiyacı büyüyor

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar ve doğal afetler nedeniyle insani yardıma duyulan ihtiyaç, geçen yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

29 Haziran 2018 Cuma 17:44
İnsani yardım ihtiyacı büyüyor

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar ve doğal afetler nedeniyle insani yardıma duyulan ihtiyaç, geçen yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Yüksek Ofisi, yayımladığı raporda 2017'de insani yardıma muhtaç olanların sayısının 141 milyonu geçtiğine dikkati çekti.

Geçen yıl insani yardıma ihtiyaç duyan 141 milyondan fazla kişi için 23,5 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunuldu. Bu tutar, bugüne kadar yapılmış en yüksek miktardaki insani yardım çağrısı oldu. BM İnsani İşler Yüksek Ofisi, 2017'nin sonuna kadar hayati ihtiyaçlar ve korunma için 13 milyar dolar bağış topladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Yemen, Etiyopya, Nijerya, Somali ve Myanmar'ın Arakan eyaleti insani yardıma en fazla ihtiyaç duyulan ülke ve bölgeler oldu.

Saldırılar ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika ülkesi Demokratik Kongo'daki insani durum, geçen yıl daha da kötüye gitti ve ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 7,3 milyondan 13,1 milyona çıktı. Çevre ülkelerden gelen 540 bin sığınmacıya da ev sahipliği yapan Demokratik Kongo için 812,6 milyon dolarlık yardım çağrısı yapıldı. Irak'taki karışıklıklar geçen yıl da devam etti.

Özellikle 2016 Ekim- 2017 Temmuz arasında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon yürütülen Musul'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ülkede 3 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş durumda yaşam mücadelesi veriyor. 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ise 7,8 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

Geçen yıl nisan ayında Suriye'yi ve bölge ülkeleri desteklemesi için toplanan konferansa BM ve AB üyesi ülkeler, 6 milyar dolarlık destek topladı. Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de ortak havuz fon kuran BM de geçen yıl boyunca 95 milyon dolara yakın bağış elde etti.
AA

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