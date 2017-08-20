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Irak Başbakanı’ndan IŞİD’e gözdağı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'un batısındaki Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu

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Irak Başbakanı’ndan IŞİD’e gözdağı

İbadi, IŞİD'e de bir mesaj gönderdi. İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti özgürleştirilecek ve diğer özgürleştirilen kentlerin arasına katılacak. IŞİD'e bir mesajım var: Seçeneğiniz yok. Ya teslim olun ya da ölün" dedi. Ordunun 15 Ağustos'ta bombalamaya başladığı Telafer'e operasyona katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, terörle mücadele timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi. Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telafer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti. Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in elinde bulunuyor.

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