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Irak çareyi dikenli telde gördü

Suriye'den Irak'a girmek isteyen IŞİD üyelerini önleme amacıyla yapıldığı belirtilen sınırdaki güvenlik çitinin 6 metrelik bir sipere ve termal kameralara da sahip olduğu ayrıca insansız hava araçlarının (drone) bölgede gözlem yapacağı belirtildi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:42
Irak çareyi dikenli telde gördü

Irak hükümeti IŞİD'e karşı geçen yıl zaferini ilan etse de örgüt hala Suriye'nin doğusundaki çöllük bölgenin bazı kısımlarını elinde tutuyor ve Irak içinde saldırı düzenleme kabiliyetini koruyor. Irak güçlerinin geçen kasım ayında IŞİD'den geri aldığı sınır kasabası El Kaim'den kuzey yönüne giden hatta  şimdilik 20 km.lik el örgü inşa edildi. Irak-Suriye sınırı 600 km. uzunluğunda.

Sözcü Nayif Irak Savunma Bakanlığı ve ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonundan uzmanların 'tel örgülerin etkisini değerlendimek' için bölgeye gidebileceğini de aktardı. Nayif " Eğer kurulumları onaylarlarsa Suriye sınırı boyunca (inşaata) devam edeceğiz" dedi.
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