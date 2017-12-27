Irak DEAŞ'ın fişini çekemedi

Irak'ta Havice kentinin DEAŞ'dan kurtarıldığının ilan edilmesinden bu yana bölgede onlarca kişinin DEAŞ militanları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Irak Hükümeti, Ekim ayında DEAŞ'ın Irak'taki son kalesi sayılan Havice'nin örgütten temizlendiğini duyurmuştu.

Kerkük emniyet çevrelerince o tarihten sonra en az 45 sivil ve güvenlik mensubunun DEAŞ tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Aynı süre zarfında İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinin, 288 DEAŞ'lıyı öldürdüğü, 55'ini de esir aldığı savunuluyor. Iraklı güvenlik uzmanı Sarmad el Bayati ise DEAŞ'ın bölge için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Bayati, teröristlerin gündüz saklandıklarını ve gece saatlerinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti.

Askeri uzman, saldırı ve insan kaçırmaların devam etmesi nedeniyle bölgeden kaçanların geri dönmeye cesaret edemediklerini de sözlerine ekledi. Yüksek düzey bir polis amiri, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada Irak ordusunun Havice'yi kurtarma harekâtında sadece şehir merkezi ve ana karayolu bağlantıları üzerinde yoğunlaştığını ve bir kısım terörist teslim olurken, diğerlerinin çevre dağlarda ve mağaralarda saklandıklarını söyledi. DEAŞ, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta geniş bir alanı kontrolü altına almıştı.

2015 yılından bu yana işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlanan DEAŞ'ın hareket alanı giderek azalıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 9 Aralık'ta DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını ilan ederken, uzmanlar zaferden söz etmek için henüz erken olduğu uyarısında bulunmuştu.

İbadi'den IKBY'ye işbirliği çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirlerinin oradaki memurların maaşlarını ödemeye yeteceğini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, IKBY'deki memur maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi konusunda IKBY hükümetine memurların gerçek sayısını öğrenmek için iş birliği çağrısı yaptı.

İbadi, "IKBY, oradaki memur sayısının Irak'taki memur sayısının yarısını oluşturduğunu iddia ediyor" diye konuştu.

İbadi, IKBY'nin sınır kapıları ve havalimanları kontrolüyle ilgili, "IKBY'deki güvenlik birimleriyle temasımız söz konusu. Onları, Bağdat'ta toplantılara katılmaya çağırdık" dedi.

IKBY'nin Kerkük'ten ihraç ettiği petrol konusuna ilişkin İbadi, "Kerkük petrollerinin ihracıyla ilgili herhangi bir nihai gelir hesabı elimize ulaşmadı" ifadesini kullandı.

AA