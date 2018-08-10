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Irak dolar kullanmayacak

Irak hükümet sözcüsü Saad el Hadisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Bağdat yönetiminin Tahran'la yapacağı finansal işlemlerde Amerikan doları kullanımını durdurmak zorunda olacağını açıkladı

10 Ağustos 2018 Cuma 17:20
Irak dolar kullanmayacak

Hadisi yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar ilk olarak ABD dolarıyla yapılan para transferleri ve banka işlemlerini etkileyecek. Taraflar ABD doları kullanamayacak" dedi. Böyle bir adımın iki ülke arasındaki ticarette düşüşe neden olacağını ifade eden sözcü, tüketicinin de bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

Irak hükümetinin İran'la ticari ilişkileri desteklemek için 'yeni bir mekanizma' bulmaya çalışacağını ifade eden Hadisi, şöyle devam etti: "Her halükarda, hükümetimiz bu konuya dair tüm problemleri çözebilmek için çözüm arayacak.

Hükümetimiz, yaptırımların Irak pazarı üzerindeki etkisini nötrleyebilmek için mevcut sistemin yerini alacak yeni mekanizmalar arayışında olacak ve Irak vatandaşlarının çıkarlarını zedeleyecek tüm zararları önlemek için elinden geleni yapacak." Washington yönetimi, salı günü yaptığı açıklamayla İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini resmen uygulamaya başlamıştı.

Yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirmişti.

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