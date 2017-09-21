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Irak Ordusu'ndan operasyon

Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki Havice'yi IŞİD'den geri almak için operasyon başlattı.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
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Irak Ordusu'ndan operasyon

Harekâtla ilgili açıklama Irak Başbakanı Haydan el İbadi tarafından yapıldı.

 İbadi, “Tüm Irak topraklarları DAEŞ'ten temizleme sözümüze bağlılığımızın bir parçası olarak Havice'nin özgürlüğüne kavuşması için operasyon başlatıldı” dedi. 

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamada koalisyon güçlerinin Irak ordusuna havadan destek sağladığı belirtildi.  Kuzey Irak'taki özerk Kürt yönetimi, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleme kararı almıştı. Referandumun yapılacağı noktalar arasında Havice'nin bağlı olduğu Kerkük de bulunuyor.

 Referandumdan dört gün önce başlatılan operasyonun, oylamaya etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Birleşmiş Milletler, 85 bin kişinin operasyon nedeniyle Havice bölgesini terk edebileceğini belirtiyor. Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin yaşadığı Kerkük, 2014'te peşmergenin kontrolüne geçmişti. Ancak IŞİD, Havice ve kasabalarındaki varlığını korudu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakOrduOperasyon
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