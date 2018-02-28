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Irak Rus silahlarına dönüyor

Irak Güvenlik ve Strateji Merkezi Müdürü Mutaz Mahi Abdel Hamid, Irak'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının ülkenin silah kaynaklarını çeşitlendirmek açısından önemli olduğunu söyledi

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:30
Irak Rus silahlarına dönüyor

Hamid, Batılı silahlar yerine Rus silahlarına geri dönmeleri gerektiğini de vurguladı. Hamid, "Irak için silah kaynaklarını çeşitlendirmek gerçekten faydalı olacak. Irak ordusu tarafından 2003 yılına kadar yaygın şekilde kullanılan Rus silahlarına geri dönmeliyiz. Irak hükümetinde doğulu partnerlere yönelme konusunda mutabakat var" dedi. 2003 yılından itibaren kullanmaya başladıkları Batılı askeri stratejinin etkisiz olduğunu kaydeden Hamid, bu stratejinin gerekli askeri idareyi temin edemediği konusunda ortak görüş olduğunu vurguladı.

Öte yandan bazı bölge ülkelerinin Irak'ın İsrail'e ve diğer komşu ülkelere yönelik muhtemel saldırıların merkezi olmasına karşı çıktığının altını çizen Hamid, "Bazı Körfez ülkeleri, Irak'ın ABD'nin güdümünde kalmasını tercih ediyor. Bu ülkeler, Irak'ın S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor.

Bunlar, ABD'li güçler Irak'tan çıkana kadar Irak'ın silahlarının Bağdat ve Washington arasındaki çerçeve anlaşmasına uygun olarak temin edilmesinde ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Yakın gelecekte Rusya ile S-400 anlaşması imzalanacağını düşünmediğini de söyleyen Hamid, zira bunun önünde birçok engel bulunduğunu kaydetti.
DIŞ HABERLER

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Irak Güvenlik Ve Strateji MerkeziRusyaS-400Savunma SistemleriSilah
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