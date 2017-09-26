Irak sonucu tanımıyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı.



Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız" şeklinde konuştu. "Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi" diyen İbadi, "İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız" ifadelerini kullandı. Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti:



"Maalesef ki referandum, mezhepçi ve etnik temelli duyguları harekete geçirdi. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz ancak referandumun sorumlularından da hesap soracağız. Onlara yönelik tedbirlerimizi daha da artıracağız. IKBY'de de tüm federal yetkilerimizi kullanacağız ve oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. IKBY denetimindeki üç vilayet ve tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlardan referandum sırasında çok sayıda şaibe, zorla oy kullandırma ve tehcir ettirme şikayetleri aldık. Tartışmalı bölgeler de anayasa yoluyla çözülene kadar merkezi yönetime geri dönmek zorunda. Irkçı ve mezhepçi devletin kurulmasını kabul etmeyiz. "

Kerkük'e asker gönderilmeli

Irak Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı" denildi.



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) özellikle Kerkük'ü de dahil ederek tartışmalı bölgelerde düzenlediği referandumun 'istikrar bozucu' olduğu uyarısında bulundu. AA

Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, IPeşmerge yönetiminin (IKBY) Pazartesi günü gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor" dedi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmelerinde IKBY'deki referandumun da ele alındığını söyledi.



Erdoğan ve Putin'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alması bekleniyor.

AA