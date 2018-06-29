Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5807
STERLİN
6.0544
EURO
5.3466

Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu 12 kişi idam edildi

29 Haziran 2018 Cuma 17:43
Irak'ta 12 DEAŞ üyesi idam edildi

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın (Haydar el-İbadi) talimatı üzerine, haklarında kesinleşen cezalar üzerine 12 terörist idam edildi." denildi. Başbakan İbadi, DEAŞ'ın alıkoyduğu 8 güvenlik gücünü infaz etmesi üzerine dün yaptığı açıklamada, haklarında idam cezası kesinleşen teröristlerin bu cezaya tabi tutulmasını istemişti.

Irak Savunma Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunun ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayeti yakınlarında infaz edildiği bildirilmişti. DEAŞ, 17 Haziran'da Kerkük-Bağdat kara yolunda kaçırdığı kişilerin görüntülerini yayınlamış ve serbest bırakılmaları için cezaevlerindeki kadın militanlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu konuda hükümete süre tanıdığını belirtmişti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netanyahu'dan İran'a tehdit
Netanyahu'dan İran'a tehdit
İnsani yardım ihtiyacı büyüyor
İnsani yardım ihtiyacı büyüyor
Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
Mısır kapıyı 3 günlüğüne kapattı
Mısır kapıyı 3 günlüğüne kapattı
Trump'ın Filistinlisiz Filistin projesi
Trump'ın Filistinlisiz Filistin projesi
Esad Dera'yı almak üzere
Esad Dera'yı almak üzere
Dünyanın başı e-atıkla dertte
Dünyanın başı e-atıkla dertte
İran'ı belirsizlikler bekliyor
İran'ı belirsizlikler bekliyor
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim