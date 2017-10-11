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Irak'ta 5 milyon insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'ta giriştiği saldırılarla başlayan süreçte, bugüne kadar 5 milyondan fazla Iraklının yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:00
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Irak'ta 5 milyon insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Temsilcisi Lise Grande, geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 5.4 milyon Iraklının ülke içinde yer değiştirdiğini söyledi. Açıklama, DEAŞ'ın Irak'taki son büyük kalesi Havice'nin örgütten geri alınmasının hemen ardından geldi.

Örgüt, en fazla toprağın kontrolüne eriştiği dönemde Musul dâhil olmak üzere Irak'ın kuzey ve orta bölgesindeki çok geniş bir alanı elinde tutuyordu. Irak hükümeti ve hükümet yanlısı milisler Musul da dahil olmak üzere birçok kenti geçtiğimiz aylarda örgütten geri aldı.

Ancak çatışmalar yüzbinlerce insanı daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda bıraktı. Yalnızca Musul'da, DEAŞ'ın kenti ele geçirmesi ardından yaklaşık yarım milyon sivilin yaşadığı yerlerden ayrıldığı aktarılıyor. Son aylardaki Musul operasyonu sırasında da 800 bin sivilin daha kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Son olarak da binlerce sivil, çatışmalar nedeniyle Havice'den ayrılmak zorunda kaldı. BM temsilcisi Grande bu sivillerin durumuyla ilgili 'son derece kaygılı olduklarını' söyledi. Grande açıklamasında, "Aralarında on binlerce çocuğun da bulunduğu yüzbinlerce insan büyük tehlikelere, strese ve travmaya maruz kaldı. Bu insanların yıllar boyunca özel bir destek ve ilgiye ihtiyacı olacak" dedi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Irak5 MilyonBMDeaş
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