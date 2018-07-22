Irak'ta çirkin oyun... Türkmenler hedefte

Irak'taki güç mücadelesinde dikkatleri her zaman üzerinde toplayan, zengin petrol yataklarına sahip Kerkük'te son dönemde artan saldırılarla "Peşmergesiz güvenlik olmaz" algısı oluşturulmak istendiği belirtiliyor. Kerkük'te kontrolün Peşmerge'den yeniden merkezi yönetime geçtiği 16 Ekim 2017'den bu yana çeşitli silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirildi.

Kentte güvenlik zafiyeti olduğu tartışmalarına yol açan saldırılardan en çok etkilenen ise Türkmenler oldu.

Özellikle 'suikast' şeklinde düzenlenen ve çoğu 'faili meçhul' kalan saldırılar kentte yaşayan tüm Türkmenlerin üzerindeki tedirginliği artırdı. Saldırıların hedefinde siyasetçi ve öğretim görevlileri başta olmak üzere Türkmenler içinde farklı sosyal altyapıya sahip kişiler yer alıyor. Kerküklü Türkmenler, son olarak 4 gün önce eş zamanlı 6 saldırıya maruz kaldı; 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Seçimde hile yaptılar

Kentte Türkmen varlığını yıpratma amaçlı girişimler bu tür saldırılarla sınırlı değil. Kerkük'teki güç ve nüfuz mücadelesi 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde de kendini gösterdi. Talabani ailesinin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) geliştirdiği sistemle seçime hile karıştırıldığını ve oylarının çalındığını ileri süren Türkmenler, yaklaşık 1 ay boyunca sokakları doldurarak gösteriler düzenledi. Türkmenlerin 'mavi devrim' adı verdiği gösterilere kentte yaşayan Araplar da destek verdi.

Kerkük pazarlığı kızıştı

Bu gelişmeler yaşanırken yeni hükümetin kurulması pazarlıklarında da Kerkük'ün adı sıkça geçmeye başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran'a yakın bazı Şii partiler, Kürt siyasi partileriyle görüşmelerinde Peşmergenin Kerkük'e dönmesi ve belirli yerlerde kontrolü sağlama konusunu masaya yatırdı.

Barzani ailesinin partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB'nin, Bağdat'ta kurulacak yeni hükümete destek vermek için Peşmergenin Kerkük'e geri dönmesini şart koştuğu biliniyor.

Bu durum Türkmen ve Arapları endişelendiriyor. Peşmergenin geri getirilmesi halinde kentteki yarı istikrarsız durumun etnik çatışmaya evrileceğinden kaygı duyuluyor. Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, KYB ve KDP'ye bağlı Peşmerge güçlerinin hâkimiyetine son vermişti. Bağdat yönetimi, kentteki petrol kuyularında da kontrolü sağlamıştı. AA

Türkmenler neden hedef oluyor?

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, daha çok Türkmenlerin bulunduğu yerleşim yerlerini hedef alan bombalı saldırıların arkasında kentte yeniden tek taraflı hâkimiyet kurmak peşinde olan siyasi tarafların olduğunu söyledi. Kazancı, konuşması sırasında "siyasi taraflar" değerlendirmesine açıklık getirerek, bunların Kürt siyasi partileri (KYB ve KDP) olduğuna işaret etti.

Kasım Kazancı, "Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumu ve genel seçimlere şaibe karıştırılmasına karşı çıkmanın faturasını ödüyor" diye konuştu. Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşçu da, "Kentte hâkimiyeti kaybeden Kürt siyasi partiler, Irak ordusunun 16 Ekim'de Kerkük'te kontrolü sağlamasından sonra sağlanmaya çalışılan istikrarı bozmaya çalışıyor. Irak'taki Türkmenlerin bulundukları bölgelerde coğrafi savaş yaşanıyor. Türkmenlerin yaşadığı yerleri hedef alarak bu toplumu topraksız bırakmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Iraklı komutandan çarpıcı açıklamalar

Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saidi, geçen hafta kentte düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'te bombalı saldırıları yapan terör çetesinin kentteki etnik ve siyasi gruplar arasında sorun çıkarmaya çalıştığını söyledi. Kent merkezinde de terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonların devam ettiğini ifade eden Saidi, "Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'e ait 13 uyuyan hücre üyesini ele geçirdik. Sorgulamaları devam ediyor" dedi.

