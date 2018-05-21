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Irak'ta dörtlü ittifak

Irak'ta seçimin galibi olan Şii lider Mukteda es Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonunun, Haşdi Şabi'ye bağlı Fetih, Başbakan Haydar el İbadi'nin Nasır ve Ammar el Hekim'in Ulusal Hikmet Koalisyonu arasında hükümeti kurmak için 4'lü ittifak teşkil edileceği belirtildi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:27
Irak'ta dörtlü ittifak

Hekim, seçim sonrası soluğu seçimin galibi Sadr'ın yanında alan ilk siyasetçi olmuştu. Sadr ve Hekim'in Necef'teki görüşmesinden hükümet kurma çalışmaları için 'ittifak' kararı çıkmıştı. Öte yandan, Bağdat'a gelen Sadr, buradaki ikametgahında Başbakan İbadi ve İran'a yakın Bedir Örgütü ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile ayrı ayrı görüştü. Bazı kaynaklar, Sadr'ın İbadi'nin ikinci dönem başbakanlığına şartlı yeşil yaktığını bildirdi.

Bu şartın İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi'nden istifa etmesi olduğu iddia edildi. İbadi'nin Sadr'ın bu şartına karşı nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıkladığı nihai seçim sonuçlarına göre, Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak birinci oldu.

İran destekli Fetih ise 47 sandalyeyle mecliste ikinciliği elde ederken, seçimlerden birinci çıkması beklenen İbadi'nin Nasır Koalisyonu 42 sandalyeyle üçüncüsü sırada yer almıştı. Seçimlerde en yüksek sandalye sayısını elde etmesine rağmen Sadr, tek başına hükümeti kuramayacak.

Irak anayasasına göre, seçimden sonra mecliste en büyük ittifakı oluşturan grup hükümeti kurabilir. Sadr'ın arasının bozuk olduğu eski Başbakan Nuri el Maliki'nin 26 sandalyeye sahip Kanun Devleti Koalisyonunu ittifak dışında bırakacağı söyleniyor. DIŞ HABERLER

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