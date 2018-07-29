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Irak'ta Elektrik Bakanı görevden alındı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, hakkındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırdı

29 Temmuz 2018 Pazar 17:59
Irak'ta Elektrik Bakanı görevden alındı

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar bitene kadar Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi görevinden el çektirdi." ifadeleri kullanıldı. İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu. İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

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