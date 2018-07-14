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Irak'ta gösteriler büyüyor

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesti. Irak Milli Güvenlik Konseyi de Başbakan Haydar el İbadi başkanlığında acil olarak toplandı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47
Irak'ta gösteriler büyüyor

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı. Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı. Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç lastikleri yakmaya başladı. Irak güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattığı görüldü.

Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı. Bağdat'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu. Öte yandan Şiilerin Necef’teki dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani de gösterilere destek verdi. Sistani’nin Kerbela’daki temsilcisi Şeyh Abulmehdi Kerbelayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki gösterilere destek verdiklerini duyurdu.

Temsilci Kerbelayi, açıklamada 'göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi' gerektiğini belirtti. Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor. Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra, ayrıca Irak'ın tek liman kenti özelliğine sahip.
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