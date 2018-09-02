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Irak'ta İran karşıtı gösteriler

Irak'ta bir dönem Sünniler tarafından gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde, Tahran aleyhine sloganlar atılırken, günümüzde Şiiler de aynı tavrı sergilemekten kaçınmıyor

02 Eylül 2018 Pazar 14:23
Irak'ta İran karşıtı gösteriler

Irak'ta bir dönem Sünniler tarafından gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde, Tahran aleyhine sloganlar atılırken, günümüzde Şiiler de aynı tavrı sergilemekten kaçınmıyor. Irak'ta, 2003 yılında hükümetin en önemli kurumları, başbakanlık ve diğer bakanlıkları elinde tutan Şii elit siyasiler, "ülke gelirlerinin boşa harcanması, yolsuzluk, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve temel altyapı gibi sorunları çözmede başarısız oldukları" gerekçesiyle Sünni ve Kürtlerin yanı sıra Şiilerin de büyük tepkisini çekiyor.

Ülkedeki Şiiler, halihazırda Sünnilerin de iddia ettiği gibi İran'ın destek verdiği siyasi yöneticilerin yanlış politikaları sonucu ülkenin bu duruma geldiği kanaatini taşıyor. Şiilerin sergilediği bu tavır, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda veya Basra'daki hükümet karşıtı gösterilerde, İran aleyhine atılan sloganlarda açıkça görülebiliyor. Bir dönem Sünniler tarafından İran bayrakları ateş verilirken, bugün Şii kentlerinde İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in isminin yazıldığı levhalar sökülüp, resimleri yakılıyor.

Diğer bir tabirle, Irak'ta 2003 yılından bu yana alınan yanlış siyasi kararlar sonucu, ülkenin girdiği bataklığın faturası bugün İran'a kesiliyor. Saddam rejiminin 2003 yılında devrilmesinden sonra ülkedeki yüzde 60'a varan nüfus çoğunluğunu elinde tutan Şiiler, daha sonra kurulan hükümetlerde en etkin görevlere geldi. Sünniler ise anayasa başta olmak üzere hükümetin paylaşılması gibi durumlara tepki göstererek, genel seçimleri 2006 yılında boykot etti.
AA

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