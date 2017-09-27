Irak'ta kritik bir döneme girildi

Gelişmelerin, referandumun ardından bağımsızlık ilanı yapılıp yapılmayacağına bağlı olduğunu düşünen Rus uzmanlar, Barzani'nin referandum sonucunu Bağdat ile zorlu görüşmelerde argüman olarak kullanabileceğini düşünüyor. Rus doğu bilimcisi Aleksey Malaşenko, "Aslında seçim kötü ile en kötü arasında.

En kötü senaryo, açık silahlı çatışmanın başlaması. Bu, bağımsızlığını ilan eden Kürtlerin ciddi ciddi sınır çekmeye başlaması durumunda olabilir. Referandumda elde edilen başarı, IKBY'nin hırslarının büyümesine yol açabilir. Kürt bölgenin koşulsuz şartsız ayrılması tehlikeli çünkü Irak'ın Arap kısmını da bölecek. Bu senaryoya göre, Suriye, Türkiye ve İran'daki Kürtlerin de bağımsızlık isteği Ortadoğu'da küresel savaşa yol açabilir" yorumda bulundu.

Bu noktada en uygun senaryonun mevcut durumun hiçbir değişiklik yapılmadan dondurulması olduğunu belirten Malaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut istikrarsızlığın, Kürtler ve Bağdat arasındaki sonu görünmeyen pazarlığın devam etmesi, bekleyebileceğimizin en iyisi. Referandum, bu durumda, sonsuz pozisyon mücadelesinde sadece yeni bir argüman olur." Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü yetkililerinden Kirill Vertyayev, Kuzey Irak için en kötü senaryonun referandum sonucunu uygulamaya geçirmek olduğunu belirterek, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bu durumda, Bağdat ile çatışma çıkar.

Bunun alternatifi, konfederasyonun kurulması veya Irak'la resmi bağı koruyacak geleneksel olmayan bağımsızlık biçimi ile ilgili barışçıl görüşmelerin başlatılması olur." DIŞ HABERLER

