Irak'ta Şii lider Sadr kazandı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan meclis seçimlerinin galibi, Şii dini lider Mukteda es Sadr oldu. Irak Seçim Komisyonu'nun açıkladığı resmi sonuçlara göre Sadr liderliğindeki Sayrun (Yürüyüş) bloku, meclisteki 329 sandalyeden 54'ünü kazandı. İran ile yakın ilişkiler içinde olan ve Şii milislere yakınlığıyla bilinen Hadi el Amiri liderliğindeki El Fetih bloku, mecliste 47 sandalye kazanarak seçimden ikinci güç olarak çıktı.

Batı'nın desteklediği görevdeki Şii Başbakan Haydar İbadi ise üçüncü sırada yer aldı. İbadi liderliğindeki ittifak mecliste 42 sandalye kazanabildi. Seçimlerde birinci gelen blokun lideri Sadr, seçimlere direkt katılmadığı için Başbakan olamayacak. Ancak Sadr'ın hükümetin kuruluşu için yürütülecek müzakerelerde etkili olması bekleniyor.

Koalisyon hükümetinin, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 90 gün içinde kurulması gerekiyor. Şii dini lider Mukteda es Sadr özellikle Irak'taki gençler ve yoksul kesim arasında taraftarlara sahip. Seçim kampanyalarında yolsuzluklar ve kötü yönetime vurgu yapan Sadr, uzman kişilerden oluşan bir hükümet kurulmasını istediğini belirtmişti.

Hükümet kurabilmek için koalisyona ihtiyacı bulunan Sadr'ın muhtemel koalisyon ortakları arasında mevcut Başbakan Haydar İbadi de bulunuyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Mukteda es Sadr, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, onları hayal kırıklığına uğratmayacağına dair söz verdi. 44 yaşındaki Sadr, Saddam Hüseyin'in 2003 yılında devrilmesinin ardından komutasındaki "Mehdi Ordusu"yla ülkedeki Amerikan askerlerine karşı savaşmıştı.

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