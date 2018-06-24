Irak'ta son durum... İbadi ve Sadr müttefik oldu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Mukteda es-Sadr, Sadr'ın ikamet ettiği Necef kentinde düzenledikleri ortak basın toplantısında yeni hükümetin kurulması için ittifak yaptıklarını bildirdi. Şii lider Sadr, yeni hükümet konusunda gözettiği bazı noktaları İbadi'ye ilettiğini ve bunların yolsuzlukla mücadele, ordunun güçlendirilmesi ve hükümete müdahale edilmemesi, mezhep üstü bir ittifakla teknokratlar hükümeti kurulması olduğunu ifade etti.

Sadr, daha önce de Haşdi Şabi'nin de içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile ittifak kurduğunu açıklamıştı. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu açıklanmıştı. Fetih Koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçimin üçüncüsü olmuştu.

Seçim tartışması bitmedi

Öte yandan Irak meclisi seçime hile karıştığı iddiaları nedeniyle oyların yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.

Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Irak Anayasa Mahkemesi Başkanı Mithat Mahmut, yaptığı açıklamada, "parlamentonun oyların yeniden elle sayılması kararının anayasaya aykırı olmadığını, ancak yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte IKBY güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını, bunu reddettiklerini" ifade etmişti.

AA