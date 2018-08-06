Irak'ta tarım bitmek üzere

Topraklarında Fırat ve Dicle nehirlerini bulundurması sebebiyle "Bilad Nehreyn (iki nehir ülkesi)" olarak da adlandırılan Irak'ta etkili olan kuraklık tarım sektörünü ciddi anlamda zarara uğrattı. Zaman zaman 50 dereceyi geçen sıcaklık ve su seviyesindeki azalmaya, hükümetin yanlış politikaları da eklenince, bir türlü istenen kalkınmanın sağlanamadığı tarım sektörü, bu yıl ciddi anlamda çöküşe geçti.

Tarım Bakanlığı, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl suya bağımlı yetişen mısır ve pirinç ekimini yasaklarken, susam, pamuk ve ayçiçeği ekiminin de yapılmamasını istiyor. Irak'ta kuraklığın en çok vurduğu yerler olan güney kentlerinden onlarca ailenin, ülkenin orta ve doğu bölgelerine göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Geçmiş yıllarda tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu güney kentlerinde, halihazırda işsizliğin zirve yaptığı ifade ediliyor. Tarım Bakanı Yardımcısı Mehdi el-Kaysi, yaptığı basın açıklamasında, "Tarım sektörü, bu yıl hem su sıkıntısı hem de kuraklıklardan dolayı yüzde 50 oranında zarara uğradı." dedi. Kaysi, tarım sektöründe yaşanan zararın hazırlamaya çalıştıkları kış mevsimi tarım planlarını da etkileyeceğini ifade etti.

Irak'ta tarıma elverişli araziler ülke topraklarının yaklaşık yüzde 26'sını teşkil ediyor. Hükümetin zaman zaman gıda fiyatlarını yükseltmesi, tarım sektörünün dışarıya bağımlı hale gelmesine ve tarım işçilerinin sayısında azalmaya neden oluyor. Hükümetin tarım politikasını eleştiren çiftçiler, kuraklıkla birlikte ülkedeki tarımın "tarihe karışmasından" endişe ediyor. Ülkedeki tarım alanları için birinci derecede su kaynağını Dicle ve Fırat nehirleri oluşturuyor.

AA