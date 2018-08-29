Irak yaptırımların dışında kalmak istiyor

Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf tutulmak amacıyla görüşmeler yapmak üzere ABD'ye bir heyet gönderecek. Irak Başbakanı Haydar İbadi, başkent Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, ABD'nin İran'a yaptırımlarından Irak'ın muaf tutulması için görüşmeler yapmak üzere Washington'a bir heyet göndermek üzere olduğunu belirtti.

Irak, en önemli ithalat kapısı İran'a yönelik yaptırımların kendi ülkesi için de geçerli olmasını istemiyor. Başbakan Haydar el-İbadi, daha önce ABD'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgilenmeyeceklerini ancak buna uyacaklarını açıklamıştı.

İbadi, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" ifadelerini kullanmıştı. Başbakan İbadi'nin bu açıklamasına siyasetçilerden ve özellikle İran'a yakın Şii gruplardan sert tepki gelmiş, bunun üzerine Irak Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları reddettikleri yönünde açıklama gelmişti. DIŞ HABERLER

