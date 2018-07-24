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Irak’ın güneyi kaynıyor

Irak'ta elektrik kesintileri ve işsizliğe karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde, 470'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 742 kişi yaralandı

24 Temmuz 2018 Salı 15:52
Irak’ın güneyi kaynıyor

Irak'ta Şii nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkeyi petrolüyle besleyen Basra'da, elektriklerin kesilmesinin ardından, yüksek orandaki işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğunu da kapsayan protestolar patlak verdi. Halkın, hiçbir hizmet ve iş fırsatı sunmayan hükümete "artık yeter" dediği bu gösteriler, kısa sürede güneydeki diğer kentlerle başkent Bağdat'a da sıçradı.

Kentlerdeki yerel yönetim binalarına girmeye çalışarak, yetkililerden hesap sormak isteyen göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi karşısında göstericiler, üzerinde "Ordu vatanın koruyucusudur, hırsızların hamisi değil." ifadeleri yazan pankartlar açtı.

Şu ana kadarki bilanço: 14 ölü

Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi üyesi Fazıl Garravi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır aralıklarla devam eden gösterilerde 14 kişinin öldüğünü, 470'i güvenlik güçlerinden 742 kişinin yaralandığını söyledi. Ülkenin güneyindeki olaylar sırasında bazı göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, olay büyük tepki çekmişti.

Bağdat'ta da geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri orantısız güç kullanarak göstericileri dağıtmaya çalışmıştı. Yerel kaynaklar, ara sokaklara kaçmaya çalışan onlarca göstericinin askerler tarafından alıkonulduğunu ve kendilerinden hâlâ haber alınamadığını ifade ediyor.
AA

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