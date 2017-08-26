Irak’ta iki toplu mezar bulundu

Irak medyasının haberlerine göre, Musul’un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında IŞİD tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu. Haberde toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi. Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor. DIŞ HABERLER