Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Irak’ta iki toplu mezar bulundu

Irak’ta IŞİD tarafından öldürülen 500 tutuklunun cesetlerinin yer aldığı iki toplu mezar tespit edildi

Bu haber kez okundu.

Irak’ta iki toplu mezar bulundu

Irak medyasının haberlerine göre, Musul’un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında IŞİD tarafından idam edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulundu. Haberde toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi. Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Irak’ta Iki Toplu Mezar BulunduışidCesetTespit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100